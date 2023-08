Thyssenkrupp Nucera - Strategien für den Seitwärtstrend

Die Aktien von Thyssenkrupp Nucera (DE000NCA0001), der Wasserstoff-Tochter von thyssenkrupp, wurden mit dem Ausgabepreis von 20 Euro am 7.7.23 an der Börse platziert. Nach dem Debut zog der Kurs rasch auf über 25 Euro nach oben, aktuell werden noch 22 Euro bezahlt. Auf diesem Niveau wird das Unternehmen mit 2,7 Mrd. Euro bewertet, wobei 50,2 Prozent der Aktie weiterhin bei der Konzernmutter thyssenkrupp verbleiben und 25,9 Prozent vom italienischen Technologiepartner De Nora gehalten werden. Nucera entwickelt Technologie und Anlagen für die Produktion von grünem Wasserstoff in industriellem Maßstab durch Alkalische-Wasserelektrolyse-Technologie. Grüner Wasserstoff gilt als einer der Energieträger der Zukunft, den die Bundesregierung laut der neuen nationalen Wasserstoffstrategie bis 2030 auf 10 GW Elektrolysekapazität ausbauen will - das würde voraussichtlich 30 bis 50 Prozent des heimischen Bedarfs decken.

Discount-Strategie mit 10,1 und 16,8 Prozent Puffer (Dezember / März)

Das Discount-Zertifikat der HVB mit der ISIN DE000HC82923 bietet beim Kaufpreis von 19,79 Euro einen Puffer von 10,1 Prozent und generiert eine Rendite von 1,21 Euro (18,2 Prozent p.a.), sofern die Aktie am Bewertungstag 15.12.23 über den Cap von 21 Euro schließt, andernfalls gibt"s eine Aktie.

Etwas mehr Puffer mit längerer Laufzeit und niedrigerem Cap: Das Discount-Zertifikat der DZ Bank mit der ISIN DE000DJ33LQ4 zahlt den Höchstbetrag von 20 Euro, wenn die Aktie am 15.3.24 auf oder oberhalb dieses Caps notiert. Bei einem Preis von 18,31 Euro sind somit maximal 1,69 Euro oder 15,8 Prozent p.a. drin. Barausgleich in allen Szenarien.

Einkommensstrategie mit 12,25 Prozent p.a. Kupon und (Juni)

Die Aktienanleihe der DZ Bank mit der ISIN DE000DW0PU59 zahlt unabhängig von der Kursentwicklung einen Zinskupon von 12,25 Prozent p.a., was durch den Einstieg leicht über pari eine effektive Rendite von 11,9 Prozent p.a. ergibt. Sollte die Aktie am 21.6.24 unterhalb des Basispreises von 19 Euro notieren, dann erfolgt die Lieferung von 52 Aktien nach Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 19 Euro, Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Zum einen sind die Aktien von Thyssenkrupp Nucera noch recht neu am Markt, zum anderen gelten Wasserstoff-Aktien als sehr schwankungsfreudig, was für exzellente Konditionen bei Zertifikaten sorgt - gute Gründe also, es hier gemächlicher anzugehen als mit einem Direktinvestment und bereits im Szenario einer Seitwärtsbewegung zweistellige Renditen zu erzielen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Thyssenkrupp Nucera-Aktien oder von Anlageprodukten auf Thyssenkrupp Nucera-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de