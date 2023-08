AUTN SW - Autoneum steigert sich im ersten Semester markantSENS SW - Sensirion sieht Gj Ebitda-Marge 5% bis 10%ZAG AV - Umsatz von Vorarlberger Leuchtenhersteller Zumtobel sinkt und senkt Prognose ADS - Adidas-Konkurrent Nike erleidet Rekordbörsenflaute - wegen ChinasensiriBAS - Handelsblatt: BASF sichert sich Flüssiggas aus den USAFTK - flatexDEGIRO H1 Nettogewinn EU20,1 Mio SAP - Das Vertrauen der SAP-Belegschaft in den Vorstand um Christian Klein ist in den vergangenen Monaten deutlich gesunken. So bewerten viele Mitarbeiter das Unternehmen zwar als attraktiven Arbeitgeber. Der Aussage "Ich habe volles Vertrauen in den Vorstand" stimmten weltweit aber lediglich 65 Prozent zu - 9 Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr. Am Stammsitz in Deutschland bekommt das Topmanagement noch ...

