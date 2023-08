Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Berenberg Aktien Global Plus R A (ISIN DE000A0MWKG3/ WKN A0MWKG) ist ein globaler Aktienfonds mit einem vermögensverwaltenden Charakter, so Kay Eichhorn-Schott, Fondsmanager bei Berenberg.Der Fonds sei bei neutraler Aktienmarktmeinung des Berenberg Multi-Asset-Strategy Teams zu 90% in Aktien investiert, mit Futures und Exchange Traded Funds (ETFs) könne der Investitionsgrad aktiv gesteuert werden. Das Portfolio investiere überwiegend in globale Einzeltitel sowie Publikumsfonds und folge einem fundamentalen Bottom-Up-Investmentansatz. Haupttreiber der Aktienselektion sei das zugrunde liegende überdurchschnittliche und nachhaltige Gewinnwachstum der Unternehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...