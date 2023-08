Der Elektro-Pkw-Bestand in Deutschland ist laut einer Analyse des Center of Automotive Management (CAM) innerhalb eines Jahres um 54,7 Prozent gestiegen. So waren zum 1. Juli 2023 auf deutschen Straßen 1.170.632 E-Pkw zugelassen. Bei den Herstellern liegt aber nicht Tesla vorne. Der BEV-Anteil am Gesamtbestand stieg laut dem "Electromobility Report 2023" gegenüber dem 1. Juli 2022 von 1,6 auf 2,4 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...