Linz (www.anleihencheck.de) - Nach der Veröffentlichung der jüngsten Daten für Polen scheint der Weg für Zinssenkungen im September geebnet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Sowohl das Lohnwachstum als auch die Schaffung von Arbeitsplätzen sei rückläufig und das Wachstum der Reallöhne sei negativ ausgefallen. Ebenso hätten die Juli Daten des Verarbeiteten Gewerbes enttäuscht. Derzeit rechne man mit einer Senkung der Leitzinsen seitens der Polnischen Zentralbank (NBP) um 0,25%. Diese Aussichten seien bereits eingepreist worden, was die schwache Performance des Polnischen Zloty (PLN) erkläre. Diese Schwäche dürfte in nächster Zeit weiter anhalten. Derzeit notiere der EUR/PLN-Kurs bei 4,4650. (23.08.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...