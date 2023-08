Geelys Premium-Elektromarke Zeekr will ihren Jahresabsatz laut CEO Andy An bis 2025 auf 650.000 E-Autos steigern und plant hierfür weitere Modelle. Aber auch über die Expansion in weitere Märkte soll der Absatz steigen. Zeekr hat im Jahr 2022 71.941 Elektroautos ausgeliefert und plant für 2023 annähernd eine Verdopplung auf 140.000 Einheiten. Die knapp 72.000 Einheiten aus dem Vorjahr entfielen noch ...

