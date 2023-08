Die Ubisoft-Aktie (WKN: 901581) legt am Dienstag um gut +8% zu und setzt damit ihren seit gut einem halben Jahr bestehenden Aufwärtstrend fort. Was steckt hinter dem Kurssprung des französischen Computerspielanbieters? Ubisoft vorgestellt Ubisoft Entertainment SA ist der größte Videospielkonzern Europas. Der Gaming-Spezialist entwickelt und vertreibt Blockbuster-Spiele wie Assassin's Creed, Far Cry, Just Dance, Rayman, Watch Dogs und die Tom-Clancy-Serie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...