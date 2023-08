Puma-Calls mit 90%-Chance bei Erreichen des Jahreshochs

Die Kursverlauf der Puma-Aktie (ISIN: DE0006969603) glich in den vergangenen Monaten einer Berg- und Talfahrt. Verzeichnete die Aktie noch am 3.2.23 bei 67,34 Euro ein 52-Wochenhoch, so war sie Ende Mai 2023 zeitweise sogar unterhalb von 44 Euro zu bekommen. Bis Mitte August 2023 konnte die Aktie - nicht zuletzt von guten Quartalszahlen beflügelt - nahezu um 50 Prozent auf bis zu 65,98 Euro zulegen. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte die Puma-Aktie bei 62,60 Euro.

Wegen der Bestrebungen des Vorstandes, die Marktposition in Nordamerika und China verbessern zu wollen, bekräftigten die Experten der DZ Bank mit einem von 66 auf 73 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Puma-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen wieder auf das Jahreshoch bei 67,34 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 63 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Puma-Aktie mit Basispreis 63 Euro, Bewertungstag 11.12.23, BV 0,1, ISIN: CH1212559913, wurde beim Puma-Aktienkurs von 62,60 Euro mit 0,46 - 0,47 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 67,34 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,69 Euro (+47 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 58,189 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Puma-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 58,189 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DJ4HCB6, wurde beim Puma-Kurs von 62,60 Euro mit 0,47 - 0,48 Euro taxiert.

Wenn die Puma-Aktie in nächster Zeit auf 67,34 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,91 Euro (+90 Prozent) erhöhen - sofern die Puma-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 55,217 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Puma-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 55,217 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HC8GZ35, wurde beim Puma-Kurs von 62,60 Euro mit 0,77 - 0,78 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Puma-Aktie auf 67,34 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,21 Euro (+55 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Puma-Aktien oder von Hebelprodukten auf Puma-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de