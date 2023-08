München (ots) -Unterföhring, 23. August 2023. Backe, backe Kuchen: Ab dem 30. August 2023 kreieren bei der elften Staffel von "Das große Backen" talentierte Hobbybäcker:innen immer mittwochs in SAT.1 und auf Joyn erneut süße Meisterwerke - und das zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. Dabei gibt es dieses Jahr erstmals auch eine Back-Challenge, die sich ausschließlich veganen Rezepten widmet. Für die Marke Rama kommt das wie gerufen. Um auf seine beiden neu gelaunchten pflanzlichen Butteralternativen "Rama Sooo BUTTRIG! ungesalzen" und "Rama Sooo BUTTRIG! mit Olivenöl" aufmerksam zu machen, begleitet der Lebensmittelhersteller für pflanzenbasierte Aufstriche als neuer Programm-Sponsor die Backshow und sorgt auch im und rund um das Format für buttrige Komponenten.Lennart Harendza, Geschäftsführer Seven.One Media: "Unsere großen Koch- und Backformate wie 'The Taste' und 'Das große Backen' begeistern jährlich unzählige Zuschauende. Gleichzeitig bieten sie Marken aus der Koch- und Back-Welt ein ideales Umfeld für authentische Inszenierungen. Mit unserem neuen Programm-Sponsor Rama und der Premieren-Folge rund um veganes Backen machen wir nun auch Food-Trends und Marken aus diesen Bereichen im TV und auf Joyn den Weg frei für neue Werbeumfelder und Zielgruppen."Backen ohne Ei, Milch - und Butter? Dass das geht, müssen die Kandidat:innen in der dritten Folge der Backshow unter Beweis stellen und etwa vegane Gebäcke und Apfeltaschen zaubern. Dort findet sich auch die Sorte "Rama Sooo BUTTRIG! ungesalzen" wieder - und zwar als Zutat im Rahmen eines Product Placements. Situative Cut-Ins im Format sowie eine Promotionlizenz, die Rama über sämtliche Kanäle hinweg nutzt, runden die 360-Grad-Kampagne ab.Sabine Huttmann, Marketingleiterin bei Rama: "Mit unseren pflanzenbasierten Produkten sind wir der ideale Begleiter in der Küche - und damit auch im Backzelt von 'Das große Backen'. Dass sich nun erstmals eine Folge mit rein veganen Rezepten auseinandersetzt, ist für uns die Kirsche auf der Torte. Mit der Kampagne setzen wir unsere pflanzlichen Produktinnovationen nun nicht mehr nur im Kühlregal, sondern auch im TV und Streaming authentisch in Szene - und knüpfen nebenbei auch nahtlos an unsere vorangegangene Testimonial-Kooperation mit Back-Koryphäe Enie van de Meiklokjes an, die erneut 'Das große Backen' moderieren wird."Daneben sind diese Staffel auch langjährige Werbepartner wieder mit an Bord. Dr. Oetker etwa begleitet die Staffel als Co-Programm-Sponsor und mit Produktplatzierungen von Back- und Dekoartikeln, während DeLonghi ebenfalls Placements nutzt, um seine Kenwood-Küchenmaschinen in Szene setzen zu lassen.Weitere News der Seven.One Entertainment Group finden Sie unter: www.presse.seven.one (http://presse.seven.one/)Pressekontakt:Pressekontakt:Kristina SchreiberCommunications & PR / Strategy, Digital & SalesMobile: + 491511 898 7012email: Kristina.Schreiber@seven.oneSeven.One Entertainment GroupMedienallee 7 / 85774 UnterföhringOriginal-Content von: SevenOne Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42713/5586423