Der DAX ist am Vortag im Tageshoch bis 15.798 Punkte angestiegen und prallte dann leicht über dem 10er-EMA und direkt am Widerstand bei 15.800 Punkten nach unten ab. Der S&P 500 erreichte im Tageshoch 4.430 Punkte und erreichte damit ebenfalls den 10er-EMA, bevor es dann wieder abwärtsging. Sowohl der DAX als auch der S&P 500 gingen am Vortag mit einer jeweils bärischen Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus ...

