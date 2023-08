Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4677/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/23 geht es um Andreas Treichl, Spekulation und 26.000, News gibt es zu Zumtobel, SBO, Andritz, Hypo OÖ, Research zu UBM, Wolftank, Kontron, RBI, Bawag. In 3 Tagen sage ich, wo ich anderer Meinung als Christoph Boschan bin und dieser Podcast ist aktuell in den Apple-Charts für Ungarn die Nr. 2, vor allem "30x30" geht dort super. Happy Birthday, Robert Ottel. Treichl Audio 30x30: https://audio-cd.at/page/podcast/4670/ ATX aktuell: ...

