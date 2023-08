Börsenneuling mit Potential: Wir können Ihnen diese Aktie nur wärmstens ans Anlegerherz legen!

Anzeige / Werbung

Mit Aktien die ohnehin zurzeit schon unterbewertet sind profitieren derzeit doppelt! Einmal von ihren Ressourcen und zum anderen von einem steigenden Goldpreis

Liebe Leserinnen und Leser,

heute möchten wir Ihnen mit der U.S GoldMining (WKN: A3D7H8) ein neu gegründetes Explorations- und Minenentwicklungsunternehmen vorstellen, das sich auf die Erschließung des erheblichen Werts des Gold-Kupfer-Projekts Whistler in Alaska, USA, konzentriert.

Der aus einem "Spin-Out" von GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0) hervorgegangene Börsenneuling schloss im April 2023 seinen Börsengang ab, notierte an der Nasdaq (NASDAQ:USGO) und sammelte 20 Millionen US-Dollar, die für Explorations- und Bergbaustudien des Whistler-Projekts verwendet werden sollen.

ISIN: US90291W1080 · WKN: A3D7H8 · SYM: Q0G

U.S GoldMining (WKN: A3D7H8) wird von einem erfahrenen Team und einem Vorstand geleitet, die motiviert sind, durch die Weiterentwicklung des umfangreichen und spannenden Gold-Kupfer-Projekts Whistler erhebliche Werte zu erschließen.

Schauen Sie sich unbedingt das Interview mit CEO Tim Smith an welches Jochen Staiger von Commodity TV nach dem Börsengang aufgezeichnet hat:

Wie Sie unter anderem erfahren haben, verfügt das Projekt bereits über eine Ressource von fast 10 Millionen Unzen Gold in den Kategorien "angezeigt" und "abgeleitet". Das große Landpaket sowie die Ressource sollen nun weiter erkundet werden, womit das Unternehmen vor kurzem begonnen hat:

U.S. GoldMining beginnt mit dem Bohrprogramm

U.S GoldMining (WKN: A3D7H8) gab vor kurzem bekannt das man das Phase-1-Bohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Projekt Whistler begonnen hat.

Überblick über das Phase-1-Bohrprogramm:

Phase 1 eines mehrstufigen Explorationsprogramms hat nun begonnen, einschließlich Kernbohrungen auf zunächst 5.000 Metern bei Whistler.

Die Ziele des gesamten 10.000-Meter-Bohrprogramms sind die Erweiterung und Erhöhung des Vertrauens in die bestehenden Gold-Kupfer-Lagerstätten bei Whistler sowie die Erprobung von aussichtsreichen Explorationszielen für die potenzielle Entdeckung weiterer Gold-Kupfer-Porphyr-Mineralvorkommen in unmittelbarer Nähe der bestehenden Mineralisierung.

Das Programm wird das zugrunde liegende geologische Modell weiterentwickeln, um eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Whistler zu unterstützen. Nach Abschluss wird diese aktualisierte Mineralressourcenschätzung eine vorgeschlagene vorläufige wirtschaftliche Bewertung ("PEA") untermauern, deren Beginn derzeit für die zweite Hälfte des Jahres 2024 erwartet wird.

Das Programm zielt nicht nur auf die Exploration und die Erweiterung der Mineralressourcen ab, sondern soll auch zusätzliche technische Daten liefern, die geotechnische und geometallurgische Studien zur Unterstützung der geplanten PEA unterstützen werden.

Die Renovierungsarbeiten im bestehenden Lager in Whistler wurden wie geplant im Juli 2023 abgeschlossen und eine Diamantkernbohrmaschine wurde Anfang August 2023 vor Ort gebracht.

Das Unternehmen hat die uneingeschränkte Erlaubnis, die geplanten Explorationsaktivitäten in Whistler durchzuführen, nachdem es im Juli 2023 eine geänderte Genehmigung vom Alaska Department of Natural Resources erhalten hat, die eine potenzielle Erweiterung des Programms ermöglicht, falls dies in Zukunft gerechtfertigt sein sollte.

Tim Smith, Chief Executive Officer von U.S. GoldMining, kommentierte:

"Der Beginn unserer ersten Explorationsbohrkampagne bei Whistler ist ein wichtiger Meilenstein für U.S. GoldMining. Whistler wurde seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr aktiv exploriert. Durch den Einsatz neuer Technologien und die Anwendung der technischen Fachkenntnisse unseres Teams wollen wir ein besseres Verständnis der Mineralsysteme und der potenziellen Erschließungsoptionen für Whistler gewinnen. Das Programm wird Erweiterungen entlang des Streichs und in die Tiefe erkunden sowie die verbesserte Abgrenzung von hochgradigeren Zonen innerhalb der bestehenden Gold-Kupfer-Lagerstätte Whistler in den Vordergrund stellen. Wir freuen uns, dass die Bohrungen begonnen haben, und freuen uns darauf, die Untersuchungsergebnisse des Bohrprogramms zu veröffentlichen, sobald sie verfügbar sind." Phase 1 des Programms, die zunächst 5.000 Meter des budgetierten und vollständig finanzierten 10.000-Meter-Bohrprogramms umfasst, wird voraussichtlich im letzten Kalenderquartal 2023 abgeschlossen werden. Der Bohrkern wird in unserer Anlage in Whistler protokolliert und beprobt; die Proben werden zur Verarbeitung und Untersuchung an das Labor von Bureau Veritas North America Ltd. in Fairbanks, AK, gesendet.

Überblick Gold-Kupfer-Projekts Whistler Projekt

Whistler ist ein großes Gold-Kupfer-Porphyr-Explorationsprojekt, das 105 Meilen (170 km) nordwestlich von Anchorage, Alaska, USA, liegt und ein umfassendes regionales Landpaket von insgesamt 53.700 Acres (217 km²) umfasst.

Quelle: Unternehmenspräsentation

Die Mineralressourcen wurden in drei Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten (Whistler, Raintree West und Island Mountain) geschätzt, die eine angezeigte Gesamtressource von 3,0 Millionen Unzen Goldäquivalent und eine abgeleitete Gesamtressource von 6,5 Millionen Unzen Goldäquivalent umfassen.

Das Gold-Kupfer-Projekt Whistler wird durch ein bestehendes Basislager und eine Schotterlandebahn unterstützt, die für den schnellen Start von Feldprogrammen eingerichtet wurden.

Geologische Lage und Mineralisierung

Die Geologie des Whistler-Projekts ist durch eine dichte Abfolge von vulkanischen Sedimentgesteinen aus der Kreidezeit bis zum frühen Tertiär (ca. 97 bis 65 Ma) gekennzeichnet, in die eine vielfältige Reihe plutonischer Gesteine ??aus dem Jura bis zum mittleren Tertiär eindringt.

Im Whistler-Projektgebiet sind zwei Haupteingriffsbereiche wichtig:

Die Whistler Igneous Suite besteht aus alkalisch-kalzischem Basalt-Andesit-, Diorit- und Monzonit-Intrusivgestein, das auf etwa 76 Ma datiert ist, sowie kleineren extrusiven vulkanischen Äquivalentgesteinen. Die Intrusionen sind häufig mit einer Gold-Kupfer-Porphyr-Mineralisierung verbunden (z. B. Whistler-Lagerstätte). Die Zusammensetzung der Composite Suite-Intrusionen variiert von Peridotit bis Granit und ihr Alter reicht von 67 bis etwa 64 Millionen Jahren. Gold-Kupfer-Äderchen und pegmatitische Vorkommen sind charakteristisch für die Composite-Plutons (z. B. die Lagerstätte Estelle (Nova Minerals) und das Prospektionsgebiet Muddy Creek).

Frühe Explorationsarbeiten von Cominco, Kennecott, Geoinformatics und Kiska haben mehrere Gold-Kupfer-Porphyr-Sulfidvorkommen entdeckt. Das Grundstück Whistler weist zahlreiche geophysikalische und geochemische Anomalien auf, was darauf hindeutet, dass das Projektgebiet im Allgemeinen sehr aussichtsreich für eine magmatische hydrothermale Mineralisierung ist, einschließlich des Potenzials für weitere porphyrische Gold-Kupfer-Lagerstätten.

Investment Highlights:

Gut positioniert mit einer starken Gesamtressource, um auf dem zu 100 % eigenen Whistler-Projekt Werte zu schaffen

Bedeutende unerschlossene Gold-Kupfer-Lagerstätte in Nordamerika mit Explorationspotenzial

Staatliche Initiative zum Bau der künftigen Zufahrtsstraße, geplanter Baubeginn 2025

Managementteam mit nachgewiesener Erfolgsbilanz in Exploration und Ressourcenentwicklung

Explorationsgenehmigung, bestehendes Lager und Infrastruktur

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Die Aktie von U.S GoldMining ist spottbillig; noch!

Die Aktie von U.S GoldMining (WKN: A3D7H8) ist trotz des enormen Potenzials des Unternehmens mit einer Marktkapitalisierung von rund 110 Mio. € noch spottbillig!

Mit Aktien wie U.S GoldMining (WKN: A3D7H8), die ohnehin zurzeit schon unterbewertet sind profitieren derzeit doppelt!

Einmal von ihren Ressourcen und zum anderen von einem steigenden Goldpreis.

Daraus folgt für Sie als Investor zum einen eine doppelte Risikostreuung und zum anderen ein Hebel! Sie gewinnen somit in jedem Fall. Daher sollten Sie bei Gelegenheiten wie dieser auch nicht zögern, denn sowohl die fundamentale Wertaufholung als auch der Goldpreis können jederzeit steigen.

Wir können Ihnen die Aktie von U.S GoldMining (WKN: A3D7H8) nur wärmstens ans Anlegerherz legen!

Sichern Sie sich ein paar Stücke - am besten noch heute oder in den nächsten Tagen und profitieren Sie vom gewaltigen Kurspotential dieser Aktie.

Wir haben Ihnen die Aktie vorgestellt, entscheiden müssen wie immer Sie!

Daher wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfach www.usgoldmining.us, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen U.S GoldMining wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002058432,CA38149E1016,US90291W1080