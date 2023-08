In der Finanzwelt brodelt die Gerüchteküche: Eine neue, goldgedeckte Währung für die BRICS-Staaten soll im Gespräch sein. Dieses Thema hat weitreichende Implikationen, nicht nur für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, sondern auch für die globale Finanzordnung. Doch wie realistisch ist diese Idee? Wie würde sich das auf die Edelmetallmärkte auswirken? Lassen Sie uns all diese Fragen und mehr in Angriff nehmen.Anzeige:Die Idee einer eigenen BRICS-Währung ist nicht neu, aber sie hat in letzter Zeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...