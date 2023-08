Vaduz (ots) -Vom 20.-23. August weilte eine Gruppe von US-Kongressmitarbeitenden in Liechtenstein. Die fünf Mitarbeitenden von demokratischen und republikanischen Abgeordneten aus dem Senat erhielten Informationen zu einer breiten Palette von Themen mit einem Fokus auf Aussen- und Wirtschaftspolitik. Die jährlich stattfindenden Besuche sind ein gezieltes Mittel, die guten Beziehungen zu den Vereinigten Staaten weiter zu vertiefen.Höhepunkt des diesjährigen Besuchs bildeten der Empfang von S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein auf Schloss Vaduz. Im Anschluss fand das traditionelle, von Regierungsrätin Dominique Hasler gegebene Arbeitsessen statt. Die Treffen mit Vertretern der liechtensteinischen Behörden und Privatwirtschaft verschafften den Kongressmitarbeitenden einen vertieften Einblick in die Aussen- und Wirtschaftspolitik Liechtensteins. Im Zentrum der Gespräche standen der Krieg in der Ukraine, die Umsetzung von Sanktionen, die Steuer- und Wirtschaftspolitik sowie die Möglichkeiten zur verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Berufsbildung.Die Vereinigten Staaten zählen zu Liechtensteins wichtigsten wirtschaftlichen Partnern, sowohl in Bezug auf den Handel als auch auf Investitionen. Die Partnerschaft mit den USA ist im Zuge geopolitischer Spannungen enger und vielschichtiger geworden. Die gute Zusammenarbeit zwischen Liechtenstein und den USA im Bereich der Justiz und Finanzkriminalität haben sich weiter vertieft. Der völkerrechtswidrige russische Aggressionskrieg gegen die Ukraine verdeutlicht zudem die Wichtigkeit des gemeinsamen Bekenntnisses zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.Seit ihrer Gründung im Jahr 2002 pflegt die liechtensteinische Botschaft in Washington einen umfassenden Dialog mit den USA. Dem US-Kongress kommt bei der politischen Ausrichtung der USA eine zentrale Rolle zu, weshalb der gezielte inhaltliche Austausch ein wichtiger Aspekt für Liechtensteins transatlantische Beziehungen ist. Seit vielen Jahren werden Besuche von US-Kongressmitarbeitenden nach Liechtenstein organisiert, welche den liechtensteinischen Anliegen zu mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung verhelfen. Um dies zu erreichen, werden gezielt Vertreterinnen und Vertreter eingeladen, welche im US-Kongress für Liechtenstein relevante Themen betreuen.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportMartin Frick,Lleiter, Amt für Auswärtige AngelegenheitenT +423 236 60 69martin.frick@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100910485