Die Zahlen der Chemiekonzerne spiegeln die schwache Weltwirtschaft. Doch ab jetzt sollten belastende Sonderfaktoren abnehmen - und Übernahmefantasien kommen hinzu Am Ende kam auch Weltmarktführer BASF nicht an einer Gewinnwarnung vorbei, die Analysten bereits erwartet hatten. Denn in der Chemiebranche hatte es zuvor Gewinnwarnungen in Serie gehagelt. Häufig haben die Unternehmen ihre Jahresprognose noch mal, zum Teil sogar sehr deutlich, zurückgenommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...