Frankfurt (www.fondscheck.de) - ABSTRACT: Das Bild für Bitcoin ist durch den Fall unter den EMA(50) und EMA(200) nun bearish, die Bären haben das Ruder klar in der Hand. Mit einem ausbleibenden Bounce und früher oder später zu erwartenden Kreuzen des EMA(50) zurück unter den EMA(200) könnte technisch ein nächstes Short-Signal generiert werden, was einen Test der USD 20.000 Marke auf den Weg bringen könnte, so die Experten von XTB. ...

