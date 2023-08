Wien (www.fondscheck.de) - Der Frankfurter Vermögensverwalter Source For Alpha baut sein Team weiter aus, so die Experten von "FONDS professionell".Andreas Othmer sei seit Juli Portfoliomanager bei Source For Alpha. Zuvor habe er seit 2021 bei der Plutos Vermögensverwaltung gearbeitet, wo er vom Assistenten des Portfoliomanagements zum Portfoliomanager aufgestiegen sei. ...

