Hyundai hat mit der Serienproduktion des neuen Kona Elektro in seinem Werk im tschechischen Nosovice begonnen. Bis zum Ende dieses Jahres will Hyundai rund 21.000 Einheiten herstellen und im kommenden Jahr weitere 50.000 Exemplare. In Deutschland wird die neue Generation des elektrischen Hyundai Kona wie berichtet zu Listenpreisen ab 41.990 Euro angeboten. Für diesen Basispreis gibt es das 115 kW ...

