Die Ayden-Aktie ist zuletzt starkunter die Räder gekommen und auf den tiefsten Stand seit rund drei Jahren gerauscht. Grund dafür waren mehr als enttäuschen Halbjahreszahlen (DER AKTIONÄR berichtete). Nun hat US-Star-Investorin Cathie Wood ihre Position an dem niederländischen Zahlungsabwickler Adyen ausgebautBloomberg zufolge kauften am Montag zwei von Woods verwaltete Fonds (ARK Next Generation Internet ETF & ARK Fintech Innovation ETF) Adyen-Aktien im Wert von rund neun Millionen Dollar. ...

