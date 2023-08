Goldshore Resources: Unabhängige Überprüfung bestätigt Ressource

Anzeige / Werbung Es geht voran bei Goldshore. Insbesondere die PEA macht Fortschritte. Zwei unabhängige Überprüfungen haben sowohl die von Goldshore Resources (TSX.V: GSHR, FSE: 8X00, WKN: A3CRU9) am 5. Mai 2023 vorgelegte Mineralressource wie auch den Genehmigungsprozess für die Erschließung des Moos-Goldprojekts bestätigt. Damit erfährt Goldshore von neutraler Seite, dass die Berechnungen für die Ressource korrekt sind und sich das Unternehmen auf dem richtigen Weg befindet, um die Erschließung des Projekts kontinuierlich voranzubringen. Bohrkern vom Moss Projekt; Foto: Goldshore Resources Die im Mai vom kanadischen Dienstleister SRK Consulting Ltd. abgeschlossene Ressourcenberechnung bildet die Basis für die aktuell erstellten Studien zur Wirtschaftlichkeit des Moos-Goldprojekts. Für Goldshore Resources ist die Bestätigung der Ressourcenberechnung damit ein wichtiger Mosaikstein auf dem Weg zur Entwicklung des Projekts. Er gibt dem Unternehmen wie auch seinen Aktionären sowohl Sicherheit bezüglich der abgegrenzten Goldvererzung wie auch Zuversicht für die aktuell erstellten Studien. Dass sich Letztere ebenfalls auf einem guten Weg befinden, ergab die unabhängige Überprüfung der laufenden Projektgenehmigungsverfahren durch CSL Environmental & Geotechnical Ltd. Goldshore Resources beabsichtigt die PEA zur Mitte des 4. Quartals 2023 zu veröffentlichen Vor dem Hintergrund dieser beiden unabhängigen Testate von neutraler Seite kann Goldshore Resources zuversichtlich in die Zukunft blicken, da wichtige Studien bereits abgeschlossen sind und keine größeren Verzögerungen im Ablauf der Arbeiten und Genehmigungsverfahren erwartet werden. Sehr gute Fortschritte macht die Fertigstellung der Studie zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) des Moos-Goldprojekts. Ihre Veröffentlichung wird zur Mitte des vierten Quartals 2023 erwartet. Erstellt wird die Studie von einem unabhängigen multidisziplinären Team bei Ausenco Engineering Canada Inc. Metallurgische Testreihen, welche die Goldabscheidung und die Eignung der Erze für eine Haufenlaugung untersuchen, werden derzeit von Base Metallurgical Laboratories Ltd. durchgeführt. Bereits fertiggestellt ist die Goldabscheidungsstudie. Sie brachte positive Ergebnisse. Noch durchgeführt werden die zusätzlichen metallurgischen Testarbeiten zur Haufenlaugung. Sie werden von Kappes, Cassaday and Associates mit dem Ziel durchgeführt, die potentielle Goldausbeute zu maximieren. Obwohl die erste Phase noch nicht endgültig ist, deuten die Studienergebnisse bislang darauf hin, dass eine konventionelle Zyanidlaugung die effektivste Methode zur Verarbeitung des mineralisierten Materials aus dem Goldprojekt Moss ist. Geplant ist dabei, das niedriggradige Material für die Verarbeitung am Ende der Lebensdauer der Mine zunächst auf Halde zu legen. Reger Austausch mit den Ureinwohnern und Absteckung weiterer Claims Auch außerhalb der verschiedenen Tests und Studien kommt das Unternehmen gut voran, denn Goldshore Resources konnte nicht nur weitere Claims mit einer Gesamtfläche von über 8.000 Hektar 15 bis 25 Kilometer nördlich des Moos-Goldprojekts abstecken, sondern erhielt aus dem Ontario Junior Exploration Program einen Zuschuss von 200.000 Kanadische Dollar zur Durchführung seiner verschiedenen Explorationsaktivitäten. Mit den indigenen Gemeinden konnte ein intensiver Austausch angestoßen werden. Er folgt einem proaktiven Ansatz und beinhaltet regelmäßige Treffen, auf denen die Informationen zum Fortschritt des Projekts und seiner Studien ausgetauscht und mit den Ureinwohnern besprochen werden. Fazit: Es läuft wesentlich besser für Goldshore Ressources als es der derzeitige Aktienkurs erwarten lässt, denn während dieser - wie bei anderen Unternehmen der Branche auch - von einem anhaltenden Desinteresse der Anleger gekennzeichnet ist, kommt die Entwicklung des Moos-Goldprojekts gut voran. Sein Potential ist zwar deutlich größer als es die jetzt in Arbeit befindliche PEA darstellen wird, doch für Goldshore kommt es gerade in der aktuellen, schwierigen Marktphase darauf an, den Investoren überzeugend darzulegen, dass ein Goldbergbau auf dem Moosprojekt nicht nur möglich, sondern auch profitabel ist. Dies zu erreichen, ist Goldshore Resources derzeit auf dem besten Weg, wie wir glauben. Abonnieren Sie jetzt den Goldinvest.de-Newsletter

