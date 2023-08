Abercrombie & Fitch kann am Mittwoch mit herausragenden Zahlen fürs zweite Quartal aufwarten. Das US-Modeunternehmen schlug sowohl bei den Erlösen als auch beim Gewinn deutlich die Markterwartungen. Und: Die Amerikaner hoben ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2023 an. Die Aktie geht im frühen US-Handel durch die Decke. Abercrombie and Fitch verzeichnete im Berichtszeitraum im Vorjahresvergleich einen Gewinn von 56,9 Millionen Dollar - das entspricht 1,10 Dollar je Aktie. Analysten hatten lediglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...