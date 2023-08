Gilching (ots) -Auf dem Caravan Salon in Düsseldorf präsentiert Webasto, Spezialist fürs Heizen und Kühlen vom 26. August bis zum 3. September 2023 seine neueste Aufdachklimaanlagen für Wohnwagen, Reisemobile und Camper Vans.Die beiden kompakten Aufdachklimaanlagen Cool Top Trail 28V und Cool Top Trail 36V kühlen mit einer Leistung von 2,8 beziehungsweise 3,6 Kilowatt (kW) und können zusätzlich heizen. Sie kommen bei Außentemperaturen zwischen -5 und +50 Grad Celsius zum Einsatz. Ausgestattet mit einem neuen, in der Geschwindigkeit variablen Kompressor erzeugen die Klimaanlagen in der Anlaufphase keine Spitzenströme.Im Betrieb passt sich der Stromverbrauch automatisch der erforderlichen Heiz- oder Kühlleistung an. Durch eine Eco1- und eine Eco2-Funktion lässt sich der Stromverbrauch auf etwa 70 beziehungsweise 40 Prozent des Nennwertes reduzieren. Sobald die Zieltemperatur im Fahrzeug erreicht ist, kann sie mit wenig Energie und bei geringem Geräuschniveau lange konstant gehalten werden - was insbesondere nachts von Vorteil ist. Ist das Fahrzeug nicht an den Landstrom angeschlossen, schont der geringere Verbrauch die alternative Stromquelle bestehend aus Batterie und Wechselrichter.Die Cool Top Trail 28 V und 36V verbrauchen bis zu 5,0 beziehungsweise 6,4 Ampere im Nennbetrieb. Mit 21,5 und 22,3 Zentimetern sind sie sehr flach. Durch die Verwendung von UV-stabilisiertem Polypropylen wiegen die Anlagen lediglich 34,9 und 41,9 Kilogramm und sind äußerst robust. Zusätzlich zu Entfeuchtungs-, Timer-, Schlaf- und Eco-Funktionen, gibt es einen Turbomodus, der den Innenraum besonders schnell kühlt. Die beiden neuen Klimaanlagen sind ab September zu einem Preis von 2.891 beziehungsweise 3.367 Euro (UVP) erhältlich.Außerdem zeigt der Thermoexperte eine effiziente Gesamtlösung für E-Reisemobile sowie eine kraftstoffbetriebe Nachrüstlösung zur Reichweitenverlängerung für elektrisch angetriebene Camper Vans.Weitere Informationen gibt es auf der Messe in Halle 13 an Stand A60.Pressekontakt:Webasto GroupAlice RöhlerCommunications ManagerTel.: +49 89 8 57 94-5 26 62E-Mail: alice.roehler@webasto.comOriginal-Content von: Webasto Roof and Components SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50440/5586883