Die Maschinenfabrik Heid AG vergibt einen Kredit über 3,4 Mio. Euro an die Fritz Werner Werkzeugmaschinen International GmbH. Die Zinsen für diesen Kredit betragen 6,5 Prozent, die Laufzeit geht bis 31.01.2027, wie die Maschinenfabrik Heid mitteilt. Der Kredit ist in voller Höhe durch die Günter Rothenberger Beteiligungen GmbH, welche zu 43,93 Prozent an der Maschinenfabrik Heid AG und zu 75 Prozent an der Fritz Werner Werkzeugmaschinen International GmbH beteiligt ist, abgesichert. Das Geschäft sei aus Sicht der Gesellschaft und aller Aktionäre, die keine nahestehenden Rechtsträger sind, angemessen und vernünftig, teilt die Maschinenfabrik Heid mit.

