EQS-News: tokentus investment AG / Schlagwort(e): Sonstiges

tokentus investment AG kündigt eine nicht-zahlungswirksame außerplanmäßige Abschreibung auf eine Beteiligung an



23.08.2023 / 18:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





tokentus investment AG kündigt eine nicht-zahlungswirksame außerplanmäßige Abschreibung auf eine Beteiligung an

Frankfurt am Main, 23. August 2023 - Der Vorstand der tokentus investment AG (ISIN: DE000A3CN9R8; WKN: A3CN9R; Symbol: 14D) hat beschlossen, per 30.06.2023 eine nicht zahlungswirksame außerplanmäßige und vollständige Abschreibung auf die Beteiligung an der TRALITY GmbH, Wien, vorzunehmen.

Die nicht zahlungswirksame Ergebnisbelastung für den Halbjahresabschluss der tokentus investment AG per 30.06.2023 beträgt € 179.588,61. Der Grund für die vollständige Abschreibung ist die Eröffnung eines Konkursverfahrens ab dem 19.08.2023 durch das zuständige Handelsgericht in Wien. Die TRALITY GmbH kann ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Rückflüsse aus investierten Geldern sind aus heutiger Sicht nicht wahrscheinlich.

Über die tokentus investment AG

Die tokentus investment AG (ISIN: DE000A3CN9R8, WKN: A3CN9R; Kürzel: 14D) ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Investitionen im Blockchain-Markt. Die Aktie der tokentus investment AG ist im m:access (Freiverkehr) der Börse München notiert und wird auf XETRA sowie weiteren deutschen Börsenplätzen gehandelt.

Über ein stetig wachsendes Netzwerk an Co-Investoren werden international Finanzanlagen und Beteiligungen an Unternehmen und SPV-Strukturen, Token von Beteiligungen sowie Fondsanteile, auch in Fund-in-Funds-Strukturen, erworben, deren Geschäftsmodell in direkter Verbindung mit der Blockchain-Technologie steht. Aktionäre der tokentus investment AG können so mittelbar in ein diversifiziertes, internationales Portfolio im Zukunftsmarkt Blockchain investieren. Die tokentus investment AG versteht sich dabei als Investitionspool und Einstiegsvehikel für Investoren in den Blockchain-Markt. Als deutsche Aktiengesellschaft hat sich das Unternehmen der Transparenz und regelmäßigen Kommunikation gegenüber seinen Investoren verpflichtet. Die tokentus investment AG investiert in Finanzanlagen, Equity- und Token-Beteiligungen, Blockchain-fokussierte Venture Capital Funds und SPV-Strukturen.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien der tokentus investment AG (die "Aktien") dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons, angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

Kontakt für Rückfragen

Oliver Michel

CEO der tokentus investment AG

Tel: +49 175 7222 351

contact@tokentus.com

www.tokentus.com

23.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com