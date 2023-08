DJ Aktien Schweiz mit Aufschlägen - Roche legen kräftig zu

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit deutlichen Aufschlägen beendet. Gestützt würde der SMI vor allem von den Schwergewichten Roche und Nestle.

Für eine negative Überraschung haben die Einkaufsmanager-Indizes an den europäischen Börsen gesorgt. Dass diese schwach ausfallen werden, war im Vorfeld erwartet worden - doch wurden die Erwartungen dann nochmals verfehlt. Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, das verlässlichste Konjunkturbarometer für den Euroraum, ist im August zum vierten Mal in Folge gesunken. Mit 48,3 Punkten liegt er nun auf einem Niveau, bei dem in der Vergangenheit die Wirtschaft in der Regel schrumpfte. Für die Volkswirte der Commerzbank sprechen die Daten gegen eine weitere Leitzinsanhebung der Europäischen Zentralbank (EZB). Am Anleihemarkt sanken die Renditen deutlich.

Der SMI gewann 0,9 Prozent auf 10.979 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 16,69 (zuvor: 16,14) Millionen Aktien.

Nach oben gezogen wurde der SMI vor allem von der Aktie des Pharmariesen Roche. Die Titel machten einen Kurssprung um 3,9 Prozent. Hintergrund sind positive Daten einer klinischen Studie zu einer Tiragolumab-Medikamentenkombination gegen Lungenkrebs. Roche ist damit auf dem besten Weg, eine Behandlung von Lungenkrebs mit signifikantem Vorteil anbieten zu können, so die Analysten von Citi. Die Aktie des Wettbewerbers Novartis gab indessen 0,3 Prozent nach.

Eine Stütze war auch Nestle, das dritte Index-Schwergewicht. Die Aktie rückte um 0,5 Prozent vor. Daneben gehörten auch Givaudan (+2,1%) und Lonza (+2,3%) zu den deutlichsten Gewinnern.

Tagesverlieren waren Holcim mit Abschlägen von 1,5 Prozent. Nachdem die Titel sich am Dienstag erst von deutlichen Verlusten zu Wochenbeginn wieder etwas erholt hatten, ging es nun wieder nach unten. Auch die Aktie von Kühne & Nagel gab deutlich um 0,9 Prozent nach. Bereits am Vortag hatte sie auf den unteren Plätzen notiert.

August 23, 2023

