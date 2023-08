Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4679/ Die Wiener Börse Pläusche NextGeneration (WBP NextGen) sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Host Christian tauscht sich dabei mit Showpraktikant Laurenz Schwieger (21, Vienna Business School) zu den grossen Themen der vergangenen und nächsten Tage aus. Ziel: Gegenseitig voneinander zu lernen und in Q&A-Form auch öffentlich ein paar Punkte zu präzisieren. Diesmal geht es um Big Hug an Daria Heisiph, um gleichbleibende Kurse, um die langsam kommende Telekom-Aktie, um viele Risikohinweise rund um das Spekulieren und überhaupt. Ach ja: Ich habe Laurenz verraten, was ich am Montag über einen Christoph Boschan Sager berichten werde. Der Grund für den Big Hug an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...