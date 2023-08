Peking (ots/PRNewswire) -Das 36. China Harbin Summer Music Festival begann kürzlich im Harbin Grand Theater und entfachte die Begeisterung für Kunst in der Hauptstadt der Provinz Heilongjiang im Nordosten Chinas.Der Präsident der Confédération Internationale des Accordéonistes (CIA), Mirco Patarini, übermittelte seine Glückwünsche zu dieser Veranstaltung. Er sagte, das auch als "Stadt der Musik" bezeichnete Harbin verfüge über eine herausragende Musikkultur und eine reiche Ansammlung von Kultur. Als professionelle internationale Musikveranstaltung mit einem breit gefächertem Programm wird das Harbin Summer Music Festival erneut Musiker und Musikliebhaber aus der ganzen Welt beeindrucken.Die musikalische Aufführung bei der Eröffnungsfeier des Festivals begann mit dem Stück "On the Sun Island" (Auf der Sonneninsel) und bestand aus drei Teilen, die verschiedene Kunstformen wie Sinfonie, Gesang, Ballett und elektroakustische Musik vereinigten.Das China Harbin Summer Music Festival, das seit 1996 gemeinsam vom chinesischen Ministerium für Kultur und Tourismus und der Stadtverwaltung von Harbin veranstaltet wird, hat bisher Künstler aus über 40 Ländern und Regionen, wie den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich (https://en.imsilkroad.com/p/312850.html), Israel und Japan, angezogen.Während des Festivals plant die Stadt Harbin nationale Tourneen, internationale Wettbewerbe, Aufführungen chinesischer und ausländischer Klassiker sowie eine Ausstellung über die hervorragenden Lehrleistungen chinesischer Konservatorien. Die Stadt gewährt außerdem kostenlosen Eintritt in Theater, Konzerthallen und Musikmuseen, um ihren Bürgern während der Veranstaltung vielfältige künstlerische Erlebnisse zu bieten.Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/335714.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2192027/image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-sommerliches-musikfestival-entfacht-begeisterung-fur-kunst-in-chinas-eisstadt-301908291.htmlPressekontakt:Mine Bao,mine120111@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5586915