Erst vor wenigen Wochen konnte die Nikola-Aktie nach langer Talfahrt endlich wieder eine Erholung auf die Beine stellen, und die hatte es in sich. Im Juni und Juli konnten die Kurse sich zeitweise um rund 450 Prozent (!) verbessern. Aus tiefen Pennystock-Regionen ging es bis etwas mehr als drei Euro in die Höhe. Zuletzt ist viel von der neuen Zuversicht aber wieder verpufft.Die Aktie von Nikola (US6541101050) schwächelt in diesem Monat wieder enorm. In den vergangenen drei Wochen haben die Kurse sich schon wieder mehr als halbiert. Der Dienstag ließ den Titel um 7,4 ...

