The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.08.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.08.2023

.

ISIN Name

GB00BMQC0691 STRATA INVEST.HO.LS -,001

NL00150003D3 MELTWATER N.V. EO 0,01

US00165C1045 AMC ENTERTAINMENT HLDGS A

US73178Q1058 POLYMETAL INTL SP.ADR 1/1

US9172862057 URSTADT BIDDLE DL-,01

