Die Apple-Aktie hat zuletzt - nach einer zwischenzeitlichen Konsolidierungsphase - wieder Weg nach oben gefunden. Auch zur Wochenmitte stehen solide Pluszeichen vor den Papieren des Tech-Giganten. Grund dafür dürfte eine positive Einschätzung eines renommierten US-Analysehauses sein. Die Apple-Aktie ist nämlich ist nach Angaben von Morgan Stanley jetzt die große Tech-Aktie, die am wenigsten von institutionellen Anlegern gehalten wird und die seit 2008 am meisten unterbewertet ist, wie CNBC am Mittwoch ...

