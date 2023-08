Die Kronen Goldmünzen sind mehr als nur wertvolle Münzen; sie sind Zeugen einer prägenden Epoche in der Geschichte Österreich-Ungarns. Mit 90 % reinem Gold, einer langen und stolzen Vergangenheit und der Prägung bis 1914 sind sie ein beliebtes Sammlerstück für Münzsammler und Geschichtsenthusiasten.Die österreichischen Kronen in Gold wurden im Jahr 1892 als offizielles Zahlungsmittel im Reich Österreich-Ungarn eingeführt. Sie lösten den Gulden ab und blieben bis 1975 als Zahlungsmittel anerkannt. In verschiedenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...