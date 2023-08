In der August-Ausgabe von einfach börse dreht sich beim Thema Alternative Anlagen alles um Barbie. Nach über 60 Jahren gibt es die ikonische Puppe inzwischen in allen erdenklichen Formen und (Haar-)farben. Hersteller Mattel hat jüngst gar eine Vorbilder-Kampagne ins Leben gerufen. Mit einem dieser Vorbilder, der Unternehmerin Tijen Onaran, hat einfach börse nun exklusiv gesprochen. Frau Onaran, wie fühlt es sich an, Vorbild für eine Barbie zu sein?Tijen Onaran: Ich bin lieber ein Vorbild für Menschen ...

