Finanzkrise hin, Konjunkturschwäche her - Luxushersteller surfen weiterhin auf einer ungebrochenen Erfolgswelle. Davon konnten sich Beobachter in diesem Fru¨hjahr auch im Rahmen des Genfer Uhrensalons Watches & Wonders u¨berzeugen. Vor allem die ju¨ngere Generation zeigte großes Interesse. Während sich Aushängeschild Rolex in Privatbesitz befindet, gehören einige der wertvollsten Uhrenmarken zu großen Börsengesellschaften. Cartier, IWC oder Lange ...

Den vollständigen Artikel lesen ...