Der DAX (WKN: 846900) ist am Mittwoch auf dem Erholungspfad geblieben. Auch wenn den Bullen im späten Handel wieder einmal die Puste ausging, stand am Ende des Tages ein Plus von +0,15% auf 15.728 Punkte. Es war der dritte Tagesgewinn in Folge. Damit hat das größte deutsche Börsenbarometer in dieser Woche bereits +1% zulegen können. Wie schon am Dienstag starteten die deutschen Standardwerte deutlich höher in den Tag und markierten im frühen Handel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...