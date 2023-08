DJ PTA-Adhoc: HOCHDORF Holding AG: HOCHDORF operativ auf Kurs: erfreuliches erstes Halbjahr

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Hochdorf (pta/24.08.2023/07:00) - Die HOCHDORF-Gruppe setzt die erfreuliche Entwicklung aus dem zweiten Halbjahr 2022 strategiekonform fort. Dank konsequentem Fokus auf Ertragsqualität und Wachstum im Bereich «Infant Nutrition» konnte die Bruttomarge mit 30.5% im ersten Halbjahr 2023 weiter gesteigert werden. HOCHDORF erreichte per 30. Juni 2023 mit CHF 6.7 Mio. einen positiven Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA und einen positiven EBIT von CHF 1.6 Mio. Das Unternehmen sieht sich somit auf Kurs, das angestrebte Ziel eines positiven EBITDA per Ende 2023 zu erreichen.

In CHF 1'000 30.6.2023 30.6.2022 ? H1 23/22 Nettoerlös 154'170 145'715 5.8% - Food Solutions 103'450 118'301 -12.6% - Infant Nutrition (ehemals Baby Care) 50'720 27'414 85.0% Betriebserlös 170'706 159'876 6.3% Bruttoergebnis 52'085 34'069 52.9% - Bruttomarge in % des Betriebserlöses 30.5% 21.3% +9.2pp EBITDA 6'662 -10'653 n.a. EBIT 1'622 -15'926 n.a. Unternehmensergebnis (Konzern) -901 -18'256 n.a. Gewinn pro Aktie (in CHF) -0.42 -8.36 n.a. Eigenfinanzierungsgrad (in %) 58.0% 55.9% +2.1pp Geldfluss aus Betriebstätigkeit -6'024 -12'355 51.2% Anzahl Mitarbeitende 333 369 -9.7% Innovationsrate 21.5% n.a.

Ralph Siegl, CEO und Delegierter des Verwaltungsrats der HOCHDORF-Gruppe: «Unsere Strategie zeigt im ersten Halbjahr 2023 dank einem grossen Effort unserer Mitarbeitenden und der konsequenten Portfoliobereinigung die gewünschten und angekündigten Effekte. Das ist ein weiterer Schritt in einer grossen Transformation. Unser Fokus liegt auf dem nachhaltigen Ausbau des Infant Nutrition-Business, und es gilt, eine Lösung der komplexen Finanzierung und Kapitalstruktur zu finden. Das spürbar verbesserte Vertrauen von Partnern, Stakeholdern und der Branche in HOCHDORF stimmt uns positiv.»

Sortiments- und Portfoliobereinigung mit deutlicher Wirkung

Die Mitte des letzten Jahres zur Steigerung der Ertragsqualität eingeleitete Sortiments- und Kundenbeitragsbereinigung, die zu Vertrags- und Preisanpassungen geführt hat, zeigte im ersten Halbjahr 2023 weiter Wirkung. Der Nettoerlös lag im ersten Halbjahr 2023 bei CHF 154.2 Mio. (+5.8% im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022).

Der Bereich Food Solutions trug zum Nettoerlös CHF 103.5 Mio. bei. Der Bereich Infant Nutrition (ehemals Baby Care) verzeichnete eine starke Nachfrage in den durch den Grosskunden Pharmalys Laboratories SA abgedeckten Märkten der MENA-Region. Der Nettoerlös lag mit CHF 50.7 Mio. deutlich höher als in der Vorjahresperiode. Dies reflektiert zum einen die starke Nachfrage, zum anderen aber auch die spezielle Situation im ersten Halbjahr 2022, als bis zur Klärung neuer Zahlungskonditionen praktisch keine Umsätze mit Pharmalys Laboratories SA getätigt wurden. Um das Sortiment zu erweitern und zu stärken, hat HOCHDORF zusammen mit Partnern im ersten Halbjahr 2023 mehrere Hundert Artikel in bestehenden und neuen Märkten registriert und so weitere zukünftige Marktvolumen erschlossen.

Die Bruttomarge entwickelte sich dank der Nachfrage im Infant Nutrition Segment wie erwartet sehr erfreulich: betrug sie im ersten Halbjahr 2022 noch 21.3% und im zweiten Halbjahr 29.9%, lag sie für das erste Halbjahr 2023 bei 30.5%.

Trotz des höheren Nettoerlöses gelang es, den Material- bzw. Warenaufwand um 5.7% gegenüber der Vergleichsperiode 2022 zu senken (CHF -118.6 Mio. vs. -125.8 Mio.). Die Personalkosten waren mit CHF -19.2 Mio. ebenfalls tiefer als im ersten Halbjahr 2022. Der Betriebsaufwand reduzierte sich im Verhältnis zum Umsatz um 1.4% auf CHF -45.4 Mio.

Das Ziel eines positiven EBITDA, welches sich die HOCHDORF-Gruppe per Ende 2023 gesteckt hat, wurde mit konsequenten Preis- und Vertragsverhandlungen, Kostendisziplin und einem positiven Produktemix im ersten Halbjahr 2023 mit CHF 6.7 Mio. erreicht. Im ersten Halbjahr 2022 resultierte im Vergleich dazu ein EBITDA von CHF -10.7 Mio. (-6.7%). Der EBIT verbesserte sich von CHF -15.7 Mio. im ersten Halbjahr 2022 auf CHF 1.6 Mio. Das Unternehmensergebnis belief sich im ersten Halbjahr 2023 auf CHF -0.9 Mio., gegenüber CHF -18.3 Mio. in der Vorjahresperiode.

Die Cash Flow Situation zeigt sich stabil und konnte im Vergleich zur Vorjahresperiode deutlich verbessert werden. Der Cash Flow aus operativer Tätigkeit ist mit CHF -6.0 Mio. gegenüber CHF -12.4 Mio. im ersten Halbjahr 2022 jedoch weiterhin negativ. Dies liegt insbesondere an den höheren Lagerbeständen, welche während Upgrade-Arbeiten an Produktionsanlagen im zweiten Halbjahr die Verfügbarkeit von Produkten gewährleisten.

Nachhaltigkeit: Photovoltaik- und Flotationsanlage in Sulgen, «swissmilk green» Standard

Am Standort Sulgen wurde zusammen mit einem externen Anbieter eine Photovoltaikanlage auf rund 7000 m2 Dachfläche installiert. Sie liefert künftig rund 4% des jährlichen Strombedarfs. Mit einer bereits in Betrieb genommenen neuen Flotationsanlage wird eine höhere Wirksamkeit im Abwassermanagement erzielt. Die zusammen mit den Lieferanten verfolgte Ausrichtung der veredelten Milch auf den «swissmilk green» Standard und eine verstärkte Kommunikation zu den Vorteilen der Graslandfütterung werden für die HOCHDORF Kunden künftig einen Mehrwert in der Erfüllung ihrer Klimaziele darstellen.

Finanzierung durch Banken mittelfristig gesichert, weitere Optionen in Evaluation

Die kurz- und mittelfristige Finanzierung der HOCHDORF-Gruppe ist mit der Fortführung des bestehenden Konsortialkredites durch das bisherige Bankenkonsortium mit einer Laufzeit von zwei Jahren gesichert. Die weitere operative Gesundung hin zu einem cash-positiven Business Modell steht im Fokus der Strategie.

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung prüfen Finanzierungsmöglichkeiten, die dem Unternehmen mehr Flexibilität bieten.

Erstes Halbjahr mit Innovationsquote von 21.5%

Seit 2021 weist HOCHDORF eine Innovationsrate aus und misst dabei den Umsatzanteil von Produkten, die jünger sind als drei Jahre, am Gesamtumsatz. Das Ziel für 2023 von 10% wurde mit 21.5%. deutlich übertroffen: Über ein Fünftel des Umsatzes im ersten Halbjahr 2023 wurde mit Produkten erzielt, die jünger sind als drei Jahre. Dies unterstreicht die angesichts der wechselnden Marktanforderungen wichtige Innovationskraft des Unternehmens.

Die eigene Molkendrink-Marke Yuma ist seit Anfang Jahr mit einer veränderten Zusammensetzung und anderen Geschmacksrichtungen im Fachhandel erhältlich. Das Bimbosan-Sortiment wird künftig mit einem weiteren Produkt im Bereich Spezialnahrung ergänzt. An der Private Label Messe in Amsterdam (PLMA) präsentierte HOCHDORF eine Konzeptstudie im «ready to adapt» Prinzip für den Bereich Specialized Nutrition - also für Nahrung für Erwachsene mit einem funktionalen Zusatznutzen.

Gleichzeitig arbeitet HOCHDORF an der Qualifizierung als US Lieferant für Babynahrung. Ein entsprechender Audit hat stattgefunden, die für den Marktzugang nötigen baulichen Mehrwertinvestitionen sind für die kommenden Monate geplant.

Reorganisation Auftragsabwicklung und Verschlankung Geschäftsleitung

Im Rahmen verschiedener Optimierungsprojekte hat HOCHDORF in den letzten Monaten die bestehenden Strukturen und Abläufe auf mögliche Vereinfachungen analysiert. Dabei standen insbesondere der Bestelleingang, die Bestellabwicklung sowie der Kundenservice im Zentrum. Diese Bereiche werden neu zentral zusammengefasst. Im Zuge dieser Massnahmen werden die entsprechenden Teams aus dem Verkauf herausgelöst. Der Verwaltungsrat hat in der Folge entschieden, die Geschäftsleitung zu verkleinern und die Funktion des Chief Revenue Officer aufzuheben. Gerina Eberl-Hancock wird die HOCHDORF-Gruppe verlassen. Der Verwaltungsrat dankt Frau Eberl-Hancock für ihr grosses persönliches Engagement und ihren wertvollen Beitrag, den sie für das Unternehmen im laufenden Transformationsprozess geleistet hat.

Ausblick

Die Transformation der HOCHDORF-Gruppe ist auf Kurs. Das Unternehmen ist zuversichtlich, das formulierte Ziel eines positiven EBITDA für das Gesamtjahr 2023 zu erreichen.

Kontakt & Bildmaterial HOCHDORF Holding AG Marlène Betschart, Head Corporate Communications & Investor Relations +41 41 914 65 83 / +41 79 245 24 10 marlene.betschart@hochdorf.com

