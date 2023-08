DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

COVESTRO - Der arabische Ölkonzern Adnoc verstärkt sein Werben für eine Übernahme des deutschen Kunststoffherstellers Covestro. Adnoc bietet sich dem Konzern als "verlässlicher Partner" für die Finanzierung von Investitionen und für die mittelfristige Lieferung von grünem Wasserstoff als Energieträger an. Das bestätigten mehrere mit der Situation vertraute Personen dem Handelsblatt. In dem aktuellen Übernahme-Vorschlag werde Covestro zudem Eigenständigkeit zugesichert. Zusammen mit einer weiteren Erhöhung des Kaufpreises will der Staatskonzern aus den Emiraten die Deutschen so zu offiziellen Verhandlungen bewegen. (Handelsblatt)

POSTBANK - Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) eingeschaltet und Aufsichtsbeschwerde gegen die zum Deutsche-Bank-Konzern gehörende Postbank eingereicht. Hintergrund ist, dass die Postbank nur sehr schleppend die Freigaben von gepfändeten Konten durchführt. Verzweifelte Anrufe und Mails in dieser Angelegenheit erreichen die Verbraucherzentrale NRW aktuell täglich, schildert die Institution. Der Situation der Betroffenen angemessene Gegenmaßnahmen der Postbank oder des Mutterkonzerns Deutsche Bank seien nicht erkennbar, erklärte die Verbraucherzentrale, die die Bafin um "dringendes Einschreiten" gebeten hat. (FAZ)

AUTOBAHN GMBH - Der frühere Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Michael Güntner, soll die Leitung der bundeseigenen Autobahn GmbH übernehmen. Wie das Handelsblatt aus Kreisen des Aufsichtsrates erfuhr, haben sich die Spitzen des Kontrollgremiums auf diese Personalie geeinigt. Der Aufsichtsrat soll die Personalie am kommenden Dienstag beschließen. Dirk Brandenburger soll Geschäftsführer für den Bereich Technik werden. Mit der Entscheidung für Güntner setzt auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) nun auf seinen ehemaligen Staatssekretär. (Handelsblatt)

GERCHGROUP - Der nächste große Immobilienprojektentwickler ist insolvent. Die Gerchgroup hat nach Informationen der Wirtschaftswoche beim Amtsgericht Düsseldorf für mehrere Holdinggesellschaften Insolvenzantrag in Eigenverwaltung gestellt. Das Gericht hat dem Antrag stattgegeben. Die operativ tätigen Projektgesellschaften sind dem Vernehmen nach nicht von der Insolvenz betroffen. Gerch ist ein bundesweit agierender Projektentwickler, der auf den Bau von Büroimmobilien und Quartiere in deutschen Großstädten spezialisiert ist. (Wirtschaftswoche)

TELEKOM - Die Deutsche Telekom nimmt eine Änderung in ihrer Glasfasernetz-Strategie vor. Während Deutschland-Chef Srini Gopalan bisher den Eindruck erweckt hatte, der Ausbau in einem Gebiet finde unabhängig davon statt, ob Haushalte einen Servicevertrag über die dauerhafte Nutzung des Anschlusses unterschreiben, werden nun Haushalte bevorzugt, die einen solchen Vertrag unterschrieben haben. Ein Sprecher des Konzerns erklärte: "Nur wer einen Glasfaser-Tarif bucht und damit dem Ausbau aktiv zustimmt, kann einen hochmodernen, zukunftssicheren und energiesparenderen FTTH Glasfaseranschluss bekommen." (Rheinische Post)

EURONICS - Der Verbund von Elektrohändlern will in Deutschland das Elektroauto des Aachener Herstellers Next.e.GO Mobile verkaufen. "Wenn dessen Fahrzeug erhältlich sein wird, soll es auch über Euronics vertrieben werden", sagte Euronics-Vorstandssprecher Benedict Kober der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Bisher hatte Euronics Fahrzeuge des chinesischen Herstellers Aiways verkauft. Die Kooperation sei nun beendet worden, sagte Kober. "Wir führen aber Gespräche mit anderen chinesischen Anbietern." (FAZ)

