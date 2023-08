EQS-News: Strategie Kapital AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Hauptversammlung Strategie Kapital AG - Künstliche Intelligenz für beschleunigtes Wachstum



24.08.2023 / 08:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hauptversammlung Strategie Kapital AG Künstliche Intelligenz für beschleunigtes Wachstum Cottbus, 24. August 2023 Die Strategie Kapital AG (WKN: A2BPHP; ISIN: DE000A2BPHP3) hat gestern ihre ordentliche Hauptversammlung 2023 durchgeführt. Die Aktionäre stimmten allen zur Abstimmung gestellten Tagesordnungspunkten mit der erforderlichen Mehrheit zu und entlasteten Vorstand und Aufsichtsrat. Vorstand Norman Mudring erläuterte die strategische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens, welche eng mit den Fortschritten der Verbraucher-Portale www.spar24.de und www.neobroker.de verknüpft ist. Sie gehören der 100 % Tochtergesellschaft Spar24 Media GmbH, die derzeit unter Hochdruck an der Einbindung von Künstlicher Intelligenz in ihre Prozesse arbeitet. Dynamische Unternehmensentwicklung voraus KI wird nach Aussage von Vorstand Mudring zu einem unerlässlichen Teil der Finanz- und Dienstleistungsbranche. Durch ihren Einsatz im Verbraucher- und Finanzportal-Geschäft verspricht sich auch Spar24 Media einen Quantensprung, sowohl beim Wachstum, der Marktdurchdringung als auch bei der Zielgruppen-Ansprache. Bereits seit 2015 arbeitet Spar24 Media GmbH ( www.spar24.de ) mit seinen Verbraucher- und Finanzportalen profitabel und will 2023/24 weiterwachsen. Dank eines skalierbaren Geschäftsmodelles biegt die Spar24 Media - und damit auch die Muttergesellschaft Strategie Kapital AG - gerade auf eine dynamische Unternehmensentwicklung ein. So konnte die positive Entwicklung der Vorquartale auch im vergangenen Quartal fortgesetzt werden. "Die Umsätze und Erlöse in der Tochtergesellschaft Spar24 Media GmbH lagen im abgelaufenen Geschäftsjahr im Bereich der Planungen und nochmals über den Vorjahren. Wir sind sehr stolz auf das Erreichte und danken allen Kollegen für ihr großes Engagement. Ohne sie wären diese Ergebnisse nicht möglich," kommentierte Vorstand Norman Mudring. Neben dem Portalgeschäft betreibt die Spar24 Media GmbH auch das erste Verbraucherzentrum als reiner Offline-Berater rund um das Thema Finanzen und damit als erster Anbieter in dieser Form im deutschsprachigen Raum. "Anfang des Jahres eröffnete unser erstes Verbraucherzentrum. Mit dem Aufbau eines Netzes von sogenannten Spar24 Verbraucherzentren werden internet-averse Verbraucher, die keinen Zugang zum Netz haben, angesprochen", erläuterte Vorstand Norman Mudring weiter. Doch das soll erst der Anfang sein: Mit der Muttergesellschaft Strategie Kapital AG als strategischer Partner im Rücken sind bereits die Weichen für starkes Wachstum in den kommenden Quartalen gestellt. Neben dem organischen Wachstum der Spar24 Media-Portale plant die Strategie Kapital AG bereits weitere Beteiligungen an aussichtreichen Unternehmen, um die skalierbare Plattform mit weiteren Akquisitionen zu stärken. Ein neuer Anker-Investor, der im Juni 2023 fast 60 % der Aktien der Strategie Kapital AG durch Übernahme der Gründeraktien übernahm, hat dieses enorme Potenzial erkannt. ---------------------------------------------------------------- Die Strategie Kapital AG als Beteiligungsgesellschaft fokussiert sich auf ausgewählte und wachstumsstarke Gesellschaften, mit nachhaltigem Geschäftsmodell. Die Aktien der Strategie Kapital AG (ISIN: DE000A2BPHP3) sind an der Börse Düsseldorf notiert. Weitere Informationen sind auf folgender Homepage abrufbar: www.strategie-kapital.de

Rückfragen und Informationen unter folgender Mail: investoren@strategie-kapital.de Die Strategie Kapital AG als Beteiligungsgesellschaft fokussiert sich auf ausgewählte und wachstumsstarke Gesellschaften, mit nachhaltigem Geschäftsmodell. Strategie Kapital AG, Stadtring 4, 03042 Cottbus

WKN: A2BPHP|ISIN: DE000A2BPHP3



24.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com