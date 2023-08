Der amerikanische Energiekonzern Xcel Energy Inc. (ISIN: US98389B1008, NYSE: XEL) wird seinen Aktionären am 20. Oktober 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 52 US-Cents ausbezahlen. Record day ist der 15. September 2023. Das Unternehmen schüttet auf das Gesamtjahr hochgerechnet 2,08 US-Dollar an seine Anteilsinhaber aus. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs von 57,52 US-Dollar (Stand: 23. August 2023) 3,62 ...

