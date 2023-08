GKN Fokker hat Asco Industries, eine Division der zu Michael Tojners Montana Tech Components gehörenden Montana Aerospace AG, mit der Fertigung komplexer Strukturbauteile für ein Business Jet-Programm beauftragt. Im Rahmen der Vereinbarung wird Asco die Herstellung und Oberflächenbehandlungen dieser Komponenten in seinen Werken in Gedern, Deutschland, und Zaventem, Belgien, übernehmen. Diese Aluminiumkomponenten - komplexe, maschinell bearbeitete Außenhäute, Paneele und Träger - sind Teil des Höhenrudersystems, das sich im Leitwerk des Flugzeugs befindet. Nach der Fertigstellung werden die gefertigten Teile an das Werk von GKN Fokker in Papendrecht in den Niederlanden geliefert.

