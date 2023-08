Die 123fahrschule (123fs) hat ihre endgültigen Halbjahreszahlen veröffentlicht, die mit den Ende Juli veröffentlichten, vorläufigen Zahlen übereinstimmen. Die Fahrschulkette verzeichnete das erfolgreichste Halbjahr in ihrer noch jungen Geschichte. Die Nachfrage nach Führerscheinen war in den ersten sechs Monaten 2023 ungebrochen hoch. Trotz Preiserhöhungen in der Branche ist die Zahl der Anträge auf Führerscheinausbildung noch nicht sichtbar zurückgegangen. Für das Gesamtjahr strebt das Management weiterhin eine nachhaltige Profitabilität auf EBITDA-Niveau und einen positiven Cashflow an. Bei der aktuellen Run-Rate sind die Analysten von AlsterResearch der Meinung, dass die Prognosen zu konservativ seien und Aufwärtspotenzial enthalten, sobald die Visibilität mit den Q3-Ergebnissen zunehme. Vorerst werten die Experten diese Nachricht als eindeutig positiv und bekräftigen das KAUFEN-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 12,50. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/123fahrschule%20SE





