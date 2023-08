EQS-News: Nabaltec AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Nabaltec AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2023



24.08.2023 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nabaltec AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2023 Konzernumsatz in den ersten sechs Monaten bei 106,1 Mio. Euro (-4,2 % gegenüber Vorjahreszeitraum)

Schwache Industriedynamik und weiterer Lagerabbau auf Kundenseite trüben die Nachfrage

EBIT in den ersten sechs Monaten 2023 bei 8,5 Mio. Euro (1. Halbjahr 2022: 15,7 Mio. Euro)

Prognose für 2023: Umsatzrückgang von 4 % bis 6 %, EBIT-Marge von 6 % bis 8 % Schwandorf, 24. August 2023 - Die Nabaltec AG hat heute ihren Halbjahresbericht 2023 veröffentlicht und bestätigt darin den vorab bekanntgegebenen Quartalsumsatz im zweiten Quartal von 49,1 Mio. Euro (-12,2 %; Vorjahresquartal: 55,9 Mio. Euro). In den ersten sechs Monaten ergab sich damit ein Konzernumsatz von 106,1 Mio. Euro nach 110,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum (-4,2 %). Die Absatzmengen waren über die beiden Produktsegmente "Funktionale Füllstoffe" und "Spezialoxide" hinweg rückläufig, was auf eine derzeit schwache Industriedynamik zurückzuführen ist. "Wir mussten im zweiten Quartal der deutlichen Eintrübung in wichtigen Zielmärkten wie der Kabel-, Bau- oder Stahlindustrie Tribut zollen. Lange war es uns möglich, die rückläufigen Absatzmengen durch unsere aktive Preispolitik zu kompensieren. So konnten wir im ersten Quartal 2023 den Umsatz trotz rückläufiger Absatzmengen nochmals steigern, was im zweiten Quartal nicht mehr gelang", berichtet Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG. "Grundsätzlich und in langfristiger Betrachtung sehen wir unsere Märkte und unsere Marktposition aber intakt und erwarten dann auch wieder eine steigende Absatzdynamik." Im Produktsegment "Funktionale Füllstoffe" lag der Umsatz der Nabaltec im zweiten Quartal bei 34,2 Mio. Euro nach 38,5 Mio. Euro im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres (-11,2 %). In den ersten sechs Monaten 2023 wurde in diesem Produktsegment damit ein Gesamtumsatz von 74,2 Mio. Euro nach 75,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum (-1,6 %) erwirtschaftet. Beim Produktsegment "Spezialoxide" wurde ein Umsatz im zweiten Quartal 2023 von 14,9 Mio. Euro erzielt, was einem Rückgang von 14,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal (17,4 Mio. Euro) entspricht. Der Umsatz des ersten Halbjahres 2023 dieses Produktsegments summierte sich somit auf 31,9 Mio. Euro nach 35,3 Mio. Euro (-9,6 %) im ersten Halbjahr des Jahres 2022. Die Nabaltec AG erzielte ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in den ersten sechs Monaten 2023 von 14,9 Mio. Euro nach 22,2 Mio. Euro im ersten Halbjahr des Vorjahres (-32,9 %). Beim operativen Konzernergebnis (EBIT) wurden im ersten Halbjahr 2023 8,5 Mio. Euro erzielt nach 15,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum (-45,9 %). Die EBIT-Marge (in Relation zur Gesamtleistung) lag damit in den ersten sechs Monaten 2023 bei 8,1 % nach 14,0 % im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Vor dem Hintergrund der aktuellen Marktentwicklung mit einer allgemein sehr schwachen Nachfrage und einem anhaltenden Lagerabbau auf Kundenseite hatte die Nabaltec AG ihre Prognose für das Gesamtjahr am 4. August 2023 angepasst. Das Unternehmen erwartet nun einen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr in einer Bandbreite von 4 % bis 6 %. Ergebnisseitig prognostiziert das Unternehmen für 2023 eine EBIT-Marge in einer Bandbreite von 6 % bis 8 %. Hinweis: Der Halbjahresbericht 2023 der Nabaltec AG steht ab dem 24. August 2023 unter www.nabaltec.de/investor-relations/finanzberichte zum Download zur Verfügung. Über die Nabaltec AG: Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten "Funktionale Füllstoffe" und "Spezialoxide" im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an. Kontakt: Marina Fuchs Frank Ostermair/Vera Müller Nabaltec AG Better Orange IR & HV AG Telefon: 09431 53-205 Telefon: 089 8896906-14 Fax: 09431 53-260 Fax: 089 8896906-66 E-Mail: InvestorRelations@nabaltec.de E-Mail: nabaltec@better-orange.de





24.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com