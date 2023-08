EQS-News: IGP Advantag AG / Schlagwort(e): Personalie

IGP Advantag AG: René Warzecha zum neuen Geschäftsführer der IGP Projekt GmbH berufen. Berlin, 24.08.2023 - Der Vorstand der IGP Advantag AG (ISIN DE000A1EWVR2, WKN A1EWVR) ist hoch erfreut, die Berufung von Herrn René Warzecha als neuem Geschäftsführer der IGP Projekt GmbH mit Wirkung zum 01.09.2023 bekanntzugeben. Die IGP Projekt GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der börsennotierten IGP Advantag AG und entwickelt vielfältige Immobilienprojekte verschiedener Assetklassen mit dem Fokus auf die Metropolregionen Berlin und Rhein-Ruhr. Herr Warzecha verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Bau- und Immobilienbrache. Er bringt dabei gut 10 Jahre Erfahrung zunächst als Geschäftsführer einiger Beteiligungsgesellschaften der WvM I+P GmbH und ab 2016 als Geschäftsführer der WVM Berlin I+P GmbH mit. Mit seiner vielfältigen Expertise und Erfahrung aus dieser Zeit wird Herr Warzecha die Vorhaben der IGP Projekt GmbH weiterverfolgen und erfolgreich ausbauen können. "René Warzecha wird uns maßgeblich dabei unterstützen, bereits in naher Zukunft einen stärkeren Fokus auf Projekte im Wohnungsneubau zu legen. Darüber hinaus wollen wir in enger Zusammenarbeit mit unserer Tochtergesellschaft IGP Green Solutions auch in der Bestandssanierung von Wohnimmobilien aktiv werden" so Stefan Gräf. In seiner neuen Funktion als Geschäftsführer wird Herr Warzecha eine entscheidende Rolle bei der Führung des Tagesgeschäfts, unseres interdisziplinären Teams aus Architekten, Bauingenieuren und Stadtplanern und der Stärkung der Beziehungen zu unseren Kunden und Partnern spielen. Seine gute Vernetzung, insbesondere in Berlin und der Rhein-Ruhr-Region, den Kerngebieten der IGP-Aktivitäten, passt hervorragend zur gesamten Positionierung der IGP-Gruppe. Über die IGP Advantag AG: Die IGP Advantag AG (ISIN: DE000A1EWVR2, WKN: A1EWVR) besteht aus der Muttergesellschaft IGP Advantag AG und in der zweiten Ebene aus den jeweils 100%igen Tochtergesellschaften IGP Ingenieur GmbH (Projektmanagement und Objektüberwachung), IGP Beteiligungs GmbH (Beteiligungen), IGP Projekt GmbH (Projektentwicklung), IGP Green Solutions GmbH (Beratung) und der Advantag Services GmbH (Emissionshandel). Der IGP Advantag-Konzern verfügt über ein breites Spektrum innerhalb des innerhalb des Immobilien- und Infrastruktursektors, das von der Klärung planungs- oder baurechtlicher Sondersituationen über die Generalplanung und Projektsteuerung sowie die Durchführung und Bauleitung bis zur Objekt- und Qualitätsüberwachung sowie Inbetriebnahme reicht. Im Laufe der 25-jährigen Unternehmensgeschichte hat die IGP Advantag-Gruppe eine Vielzahl an Immobilienprojekten im In- und Ausland erfolgreich begleitet. Kontakt: IGP Advantag AG Investor Relations Friedrichstraße 61 10117 Berlin Tel.: +49(0)30.204580200 Mail: aktie@igp-advantag.ag



