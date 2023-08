Nvidia hat mit seinen Quartalszahlen alle Erwartungen übertroffen. Umsatz, Gewinn und Cashflow steigen deutlich, das Data-Center-Segment treibt das Geschäft des Chip-Riesen. Die Aktie legt nachbörslich weiter zu und zieht die ganze Branche mit hoch.

Nvidia: Erwartungen des Marktes pulverisiert!

Die Erwartungen waren hoch und schon in den vergangenen Tagen hatten viele Anleger auf Nvidia (470,50 Euro; US67066G1040) gesetzt und einige Analysten hatten bereits im Vorfeld ihre Kursziele angehoben. Die Chips des Unternehmens aus Santa Clara in Kalifornien finden weiter reißenden Absatz. Die Aktie legte nachbörslich in New York gestern Abend kräftig auf ein neues Allzeithoch zu. Heute Morgen in Frankfurt liegt das Papier bereits mit mehr als acht Prozent im Plus. Parallel zieht Nvidia die gesamte Branche mit hoch und könnte doch noch für einen versöhnlich Börsen-August an der Nasdaq und im S&P 500 sorgen. Gestern Abend konnten bereits die Titel von Konkurrenten wie AMD, Intel und anderen zulegen. In Deutschland profitieren die Papiere von Infineon und Aixtron von den Ergebnissen.

Graphik: Mit dem Gaming-Geschäft ist Nvidia einst erwachsen geworden. Der Blick auf die vergangenen Jahre zeigt, dass nun KI (Data-Center) das Wachstum treibt. Die Analysten von Jefferies Securities erwarten, dass die Dominanz dieses Segments in den kommenden Jahren noch erhelich zunehmen wird. Quelle: Jefferies Securities. Dank KI-Entwicklung: Umsatz, Gewinn und Free Cashflow explodieren!

Im zweiten Geschäftsquartal 2024 konnte Nvidia den Umsatz konzernweit gegenüber dem Vorjahresquartal mehr als verdoppeln. Die Einnahmen stiegen um 101 Prozent auf 13,51 Mrd. US-Dollar. Die Analysten hatten im Konsens lediglich mit 11,05 Mrd. US-Dollar gerechnet. Treiber des Wachstums ist das Data-Center-Segment, ...

