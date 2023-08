München (ots) -waipu.tv ist ab sofort Übertragungsweg Nummer 1 für HD-Inhalte. Mit 165 Kanälen in Full-HD lässt waipu.tv alle anderen Empfangswege wie Kabelfernsehen, Satellit oder DVB-T2 weit hinter sich. waipu.tv hat als Marktführer im Bereich OPEN-IPTV auf die zeitgemäße Vollbild-Technologie umgestellt. Im Gegensatz zu Satellit und Kabel wird das Fernsehsignal mit bester Bildqualität in 1080p Auflösung auf den Bildschirm übertragen."waipu.tv bietet mit der technischen Umstellung nun die meisten Full-HD-Sender im deutschen Fernsehmarkt", sagt Markus Härtenstein, Vorstand bei Exaring AG, Betreiberin von waipu.tv. Härtenstein weiter: "Die Zukunft des Fernsehens liegt ganz klar in der IPTV-Übertragung. Nur hier können alle technischen Anforderungen auf modernsten Standards flexibel und schnell angepasst werden.""p" statt "i" - Qualität steht im VordergrundSowohl beim Satellitenempfang als auch beim Kabelfernsehen wird das Signal noch immer in 1080i übertragen. Das Kürzel "i" steht für den englischen Begriff "interlaced", also sozusagen für "verschachtelt" oder "verzahnt". Bei dieser Übertragung werden im sogenannten Zeilensprungverfahren abwechselnd die Bilder mit den geraden und den ungeraden Bildzeilen angezeigt. Es erscheint also immer nur ein halbes Bild auf dem Fernseher. Das kann die Datenrate verringern, da weniger Bildpunkte übertragen werden müssen und wird vom menschlichen Auge oft kaum wahrgenommen. Dennoch entstehen bei schnellen Bewegungen wie bei Sportveranstaltungen oder Actionszenen leicht wahrnehmbare Bewegungsartefakte.Bei waipu.tv erfolgt die Übertragung der Sender in 1080p50. Das "p" steht dabei für "progressive". So wird die fortschrittlichere Vollbild-Technologie genannt, bei der 50 ganze Bilder pro Sekunde hintereinander weg gesendet werden. Damit entsteht ein - auch bei schnellen Bewegungen - flüssiges Video, das im Prinzip wie ein Daumenkino abläuft.Pressekontakt:EXARING AGBettina BellmerLeopoldstraße 23680807 Münchenpresse@exaring.deOriginal-Content von: waipu.tv, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165706/5587148