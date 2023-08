Multitude hat seine Q2-Zahlen veröffentlicht, die in allen Segmenten hervorragend ausfielen. Der Umsatz der Gruppe stieg auf mehr als EUR 55 Mio. und die zahlreichen Maßnahmen zur Effizienzsteigerung tragen Früchte. Darüber hinaus haben sich alle drei Segmente positiv entwickelt und zu der guten Performance beigetragen - sowohl beim Umsatz als auch beim EBIT. Insgesamt waren das erste Halbjahr und das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres besonders stark, was sich in einem EPS-Swing von -0,07 EUR in Q2 22 auf 0,18 EUR in Q2 23 niederschlug. Mit diesem starken Rückenwind hat das Management den Ausblick für das GJ 2023 bestätigt. AlsterResearchs Analysten bestätigen daher ihr KAUFEN-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 11,10 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/investment-case/Multitude%20SE





