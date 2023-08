Die Stimmung an den chinesischen Märkten ist weiterhin schlecht und aus den dortigen Märkten wurden innerhalb weniger Tage Milliarden an Einlagen zurückgezogen. Die schwelende Immobilienkrise in Kombination mit schwachen Wirtschaftsdaten hinterlässt deutliche Spuren. Dazu gesellen sich schwache Zahlen von diversen Solaranbietern quer über de Globus.Anzeige:Wie mag es da JinkoSolar (US47759T1007), einem chinesischen Solarkonzern ergehen? Der Blick auf den Chart verrät schnell, dass es besser laufen könnte. Schon seit einer Weile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...