Groteske Unterbewertung: Wir können uns keinen günstigeren Einstiegszeitpunkt vorstellen!

Je früher Sie einsteigen, desto mehr können Sie von einem potenziellen Hebel durch den zu erwartenden steigenden Goldpreis profitieren.

Liebe Leserinnen und Leser,

Anfang August stufte Fitch Ratings die Kreditwürdigkeit der USA von AAA auf AA+ herab. Dies löste in manchen Kreisen Panik aus, und Panik führte zu einem erhöhten Interesse an Gold.

Ökonomen klassifizieren Gold und andere Edelmetalle als Wertaufbewahrungsmittel , was bedeutet, dass sie über lange Zeiträume einen wirtschaftlichen Wert haben und als Absicherung gegen Inflation eingesetzt werden können . Auch wenn die Panik übertrieben war und der Goldpreis tatsächlich gesunken ist, scheint es ein guter Zeitpunkt zu sein, darüber zu diskutieren, warum manche Menschen sich Gold zuwenden und wie man es in sein Portfolio aufnimmt.

Der Hauptvorteil einer Anlage in Gold ist seine Funktion als Wertaufbewahrungsmittel, das zur Diversifizierung eines Gesamtportfolios beiträgt. Dies kann die Portfoliovolatilität verringern , insbesondere weil der Goldpreis tendenziell steigt, wenn die Preise anderer Vermögenswerte fallen.

Eine beliebte Möglichkeit, den Wert von Gold und anderen Edelmetallen zu ermitteln, ist die Investition in Aktien von Goldminenunternehmen

Den größten Hebel bieten dabei nachweislich gut finanzierte Goldexplorations-unternehmen wie beispielsweise unsere heutige Neuvorstellung Maple Gold Mines:

WKN: A2H71G · SYM: M3G

Maple Gold Mines (WKN: A2H71G) ist ein kanadisches fortschrittliches Explorationsunternehmen in einem 50/50-Joint Venture mit Agnico Eagle Mines Limited, um gemeinsam die regionalen Goldprojekte Douay und Joutel im produktiven Abitibi Greenstone Gold Belt in Quebec, Kanada, voranzutreiben. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine exklusive Option zum Erwerb von 100 % des Eagle Mine-Grundstücks bei Joutel.

Schauen wir uns zunächst das Goldprojekt Douay an:

Das Goldprojekt Douay

Das Goldprojekt Douay befindet sich in Quebec, Kanada, etwa 2,5 Autostunden nördlich von Val d'Or und 1,25 Stunden nördlich von Amos über den Highway 109. Die bereits bestehenden Anlagen sind über eine Schotterstraße weniger als 10 Minuten von der Hauptstraße entfernt erreichbar. während westlich der Autobahn ein neues Lager für 46 Personen errichtet wurde.

Quebec ist für seinen Mineralgehalt bekannt und verfügt über eine Gesamtfläche von 1,7 Millionen km² , von der nur 1 % abgebaut wird und nur 5 % durch Bergbaurechte abgedeckt sind. Es ist die zweitgrößte goldproduzierende Provinz Kanadas und beherbergt einige der größten Bergbaubetriebe des Landes, darunter die geologisch ähnliche Mine Canadian Malartic. Canadian Malartic wird gemeinsam von Agnico Eagle Mines und Yamana Gold betrieben und liegt 150 km südlich des Douay-Goldprojekts.

Infrastruktur

Das Projekt profitiert von der vorhandenen Infrastruktur, zu der Folgendes gehört:

Der große Provinz- Highway 109 führt zum Projekt und durchquert es

Die Wasserkraftleitung (Powerline 6) verläuft derzeit quer durch das Projekt

Full-Service-Camp für 46 Personen direkt westlich des Highway 109

Kernprotokollierungs- und Lagereinrichtungen

Bahn und Flugzeug im Umkreis von 55 km (Matagami)

Ressourcenschätzung

Das Goldprojekt Douay verfügt über eine etablierte Mineralressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 von 10,0 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,59 g/t Au für 511.000 enthaltene Unzen Gold in der angezeigten Kategorie und 76,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,02 g/t Au für 2,53 Millionen enthaltene Unzen Gold in der abgeleiteten Kategorie unter Verwendung eines Cut-Off-Gehalts von 0,45 g/t Au für Tagebau-Mineralressourcen und eines Cut-Off-Gehalts von 1,15 g/t Au für Untertage-Mineralressourcen.

Quelle: Maple Gold Mines

Gemäß einer am 2. Februar 2021 unterzeichneten endgültigen Joint-Venture-Vereinbarung würde Agnico über einen Zeitraum von vier Jahren insgesamt 18 Millionen Kanadische Dollar für die Explorationsausgaben auf den Konzessionsgebieten Douay und Joutel bereitstellen, die auf der Grundlage der Budgets des Managementausschusses zugewiesen werden.

Vor kurzem gab das Unternehmen die endgültigen Ergebnisse der ersten Phase der Tiefbohrung auf Douay bekannt:

Hervorgehobene Ergebnisse und wichtige Schlussfolgerungen:

Alle fünf Bohrlöcher durchschnitten eine Goldmineralisierung von mehr als 1 g/t Au, mit 10 Abschnitten von mehr als 2,5 g/t Au und mehreren breiten (59 m bis 221 m Länge) niedriggradigen Abschnitten (durchschnittlich 0,1 bis 0,3 g/t Au), was die Kontinuität des Goldsystems bis in eine vertikale Tiefe von mindestens ~1.600 m belegt.

DO-23-332 und DO-23-326X wurden beide unterhalb der Porphyrzone erprobt und lieferten die überzeugendsten visuellen Kernbeobachtungen mit breiten Alterationsabschnitten und einer erhöhten feinkörnigen Pyritmineralisierung. Solche breiten, niedriggradigen Haloabschnitte mit mehreren >1 g/t Au-Abschnitten sind typisch für die peripheren Teile der Porphyrzone.

DO-23-332 durchschnitt 10 verschiedene Abschnitte mit >1 g/t Au auf mindestens 1,0 m. Eine breite (121 m) mineralisierte Hülle mit anomalem Gold (durchschnittlich 0,31 g/t Au) beinhaltete Abschnitte mit 3,6 g/t Au auf 1 m und 1,2 g/t Au auf 10 m, einschließlich 3,3 g/t Au auf 2 m. Weitere Abschnitte mit 4,9 und 2,5 g/t Au auf 1 m wurden weiter oben im Bohrloch gefunden.

DO-23-326X lieferte acht Abschnitte mit einem Gehalt von mindestens 1 g/t Au auf mindestens 1 m. Darüber hinaus scheint dieses Bohrloch nicht die gesamte Breite der potenziellen Zone zu durchschneiden und, was besonders wichtig ist, liegt in der Mineralisierung am Boden (siehe Querschnitt in Abbildung 3). Sichtbares Gold (VG) wurde auch bei 1.826 m im Bohrloch identifiziert.

DO-23-331 wurde ~500 m südlich der konzeptionellen Grube der Zone 531 abgeteuft und ergab 2,85 g/t Au auf 1,6 m, einschließlich 6,2 g/t Au auf 0,7 m, mit einem breiteren Abschnitt von 0,25 g/t Au auf 50,8 m weiter oben im Loch.

Schauen wir nun auf…

Das Joutel-Goldprojekt

Das Joutel-Goldprojekt befindet sich zu 100 % im Besitz des 50/50-Joint Ventures zwischen Maple Gold und Agnico Eagle Mines Limited.

Das 39 km² große Joutel-Projekt liegt etwa 70 km südwestlich von Matagami und 125 km nördlich von Amos. Das Grundstück grenzt an die südliche Grenze des Grundstücks Douay und ist über den Highway 109, der das Grundstück durchquert, leicht erreichbar.

Das Goldprojekt Joutel beherbergt den ehemals produzierenden Minenkomplex von Agnico mit einer historischen Gesamtgoldproduktion von 1,1 Mio. Unzen mit 6,5 g/t Au von 1974 bis 1993, während eines viel niedrigeren Goldpreisumfelds.

Quelle: Maple Gold Mines

Im Rahmen einer zusätzlichen JV-Tiefbohrkampagne im Wert von 4,8 Millionen US-Dollar werden drei erste Tiefbohrlöcher (1.500 - 2.000 m) abgeschlossen, um das mineralisierte System Telbel in der Tiefe zu testen (weitere Informationen finden Sie in der Unternehmenspräsentation).

Das Eagle-Mine-Projekt

Eagle ist ein 77 Hektar großes Grundstück, das mehrere Kilometer westlich der ehemaligen Bergbaustadt Joutel im bergbaufreundlichen Québec, Kanada, liegt. Das Grundstück ist über denselben Highway 109 leicht zu erreichen, der durch das Goldprojekt Douay des JV führt und die Städte Amos und Matagami verbindet.

Die ehemalige Untertagemine Eagle war Teil von Agnicos erstem Goldbetrieb (dem Joutel Mining Complex) und umfasste einen Produktionsschacht, der sich bis zu einer Tiefe von etwa 950 Metern erstreckt.

Im vierten Quartal 2021 wurde ein neues geologisches und strukturelles 3D-Modell fertiggestellt, das mehrere Zielgebiete mit nachgewiesener hochgradiger Goldmineralisierung jenseits der abgebauten Strossen hervorhob.

Maple Gold Mines (WKN: A2H71G)hat im Jahr 2022 drei Bohrphasen über insgesamt 13.822 m in 28 Bohrlöchern abgeschlossen. Zu den hervorgehobenen Ergebnissen der Bohrungen 2022 bei Eagle gehören: 4,0 g/t Au auf 7,5 m, einschließlich 6,4 g/t Au auf 3,0 m, in Bohrloch EM-22-005; 11,4 g/t Au auf 3 m, einschließlich 24,4 g/t Au auf 1 m, in Bohrloch EM-22-009; und 10,3 g/t Au auf 7,8 m, einschließlich 41,1 g/t Au auf 1,0 m, in Bohrloch EM-22-015.

Die Bohrergebnisse aus dem Jahr 2022 stützen weiterhin die Ansicht des Unternehmens, dass es mehrere subparallele Goldhorizonte gibt, die über das hinausgehen, was in der Vergangenheit bei Eagle abgebaut wurde, und dass sich die Zielgebiete entlang eines breiteren mineralisierten Korridors über eine stratigraphische Mächtigkeit erweitert haben, die jetzt eine Mächtigkeit von mehr als 100 Metern aufweist.

Last but not least wäre da noch…

Das Morris-Projekt

Morris liegt etwa 30 km ostnordöstlich der Stadt Matagami und etwa 110 km nordöstlich des Lagers Douay. Das Grundstück liegt im Bergbaubezirk Matagami, der für seine zahlreichen vulkanogenen Massivsulfid-Lagerstätten (VMS) bekannt ist. Das Grundstück liegt am Südufer des Lac Olga und ist über die James Bay Road und sekundäre Schotterstraßen leicht zu erreichen.

Das Grundstückspaket von Morris wurde durch die Absteckung zusätzlicher Claims im Januar 2022 mehr als verdoppelt.

Datenerfassung, Prospektion, Probenahme und geophysikalische Untersuchungsergebnisse haben Hinweise auf eine starke hydrothermale Alteration und damit verbundene Leiter gezeigt, die typischerweise in der Nähe von VMS-Lagerstätten anzutreffen sind.

Im Jahr 2021 schloss Maple Gold Mines ein erkundungsartiges Kartierungs- und Probenahmeprogramm ab, dass das Vorhandensein günstiger hydrothermisch alterierter felsischer Vulkangesteine ??bestätigte. Das Schneiden von Linien für die geologische Kartierung und eine Boden-IP-Untersuchung wurden in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 abgeschlossen. Geochemische Daten und geophysikalische Untersuchungsergebnisse wurden zusammengestellt und interpretiert sowie neue Ziele umrissen. Die Erprobung dieser Bereiche durch eine Oberflächen-Puls-EM-Untersuchung wurde im Winter 2022 begonnen und Anfang 2023 abgeschlossen. Folgekartierungen und Rasterprobenentnahmen sind Juni 2023 abgeschlossen worden, da wartet man nun auf die Ergebnisse.

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Wir können uns keinen günstigeren Einstiegszeitpunkt vorstellen!

Die Marktkapitalisierung von Maple Gold Mines (WKN: A2H71G)liegt gerade bei nur 18 Mio. Euro. Damit ist die Aktie spottbillig!

Das erklärte priorisierte Ziel von Maple Gold Mines (WKN: A2H71G)und seinem Management ist es Wert für seine Anteilseigner zu generieren - entweder indem man sich zu einem interessanten Ziel für Übernahmen durch größere Goldproduzenten macht oder durch die komplette Erschließung der Projekte.

Daran, dass dies gelingt, bestehen kaum Zweifel. Denn schließlich ist hier ein Explorationsteam mit langjähriger Erfahrung und beeindruckendem Track-Record im Schaffen von Wert für Shareholder am Start!

Übrigens werden große Anteile des Unternehmens werden bereits von institutionellen Anlegern gehalten.

Maple Gold Mines (WKN: A2H71G)ist für uns einer der aussichtreichste Goldexplorer am Markt.

Und noch besser: Je früher Sie einsteigen, desto mehr können Sie von einem potenziellen Hebel durch den zu erwartenden steigenden Goldpreis profitieren.

Wir haben Ihnen die Aktie vorgestellt, entscheiden müssen wie immer Sie!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfach www.maplegoldmines.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

