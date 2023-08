Bochum (ots) -Die Bundesregierung wird laut Einschätzung des Expertenrats für Klimafragen ihre eigenen Klimaschutzziele bis 2030 weit verfehlen. Besonders hoch werden die Sektoren Verkehr, Gebäude und Industrie die anvisierte CO2-Menge überschreiten. Wenige andere Sektoren werden die Ziele übererfüllen, können die anderen jedoch bei weitem nicht kompensieren.Dazu sagt Aysel Osmanoglu, Vorstandssprecherin der GLS Bank aus Bochum:"Wenn wir als fortschrittliches Land unsere Klimaziele verfehlen, ist das ein fatales Signal in Bezug auf unsere Vorbildfunktion und Verantwortung in der sozial-ökologischen Transformation. Die Aufgabe der Regierung ist, die Entscheidungen so zu treffen, dass Rahmenbedingungen gut gesetzt sind. Was wir eigentlich brauchen, sind Vorbilder und Zukunftsbilder, die die Freude und den Glauben an eine bessere, klimagerechtere Welt erhöhen.Wir wissen, dass schon einfache Maßnahmen dabei helfen - zum Beispiel die Abschaffung fossiler Subventionen. Dafür stehen wir bei der GLS Bank ein und werden dafür am 15. September beim Klimastreik auf die Straße gehen.Insgesamt ist mir der Fokus zu stark auf Einzelinteressen ausgerichtet - und nicht auf Solidarität und Gemeinschaft. Die Klimafolgekosten und die sozialen Kosten werden höher ausfallen, wenn die Bundesregierung nicht mehr Weitblick zeigt. Konsequenter Klimaschutz und soziale Abfederung zum Beispiel mit dem eingesparten Geld aus den fossilen Subventionen sichern unsere Lebensgrundlagen langfristig.Ich wünsche mir, dass wir uns alle gemeinsam - Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft - anstrengen und künftigen Generationen eine gute Zukunft bereiten."Pressekontakt:Silke BenderLukas FeldmannAngelika IvanovNora SchareikaM: presse@gls.deT: +49 (0) 234 5797 5340GLS BankChriststr. 944789 BochumOriginal-Content von: GLS Bank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64894/5587368