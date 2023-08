Als sich im Mai lokale Medienberichte über Fusionsgepräche der Volksbank Bühl und der VR-Bank in Mittelbaden häuften, überraschte das wohl nur die Wenigsten.Kürzlich berichteten die "Badischen Neuesten Nachrichten" jedoch, dass die Gespräche erfolglos beendet wurden. Die Verwunderung war entsprechend groß. Beide Häuser sind mit 1,4 Mrd. (Bühl) bzw. 1,1 Mrd. Euro Bilanzsumme (per Ende 2022) recht klein, insb. im Vergleich zu den benachbarten Riesen: Zum einen die Gestalterbank (knapp 11 Mrd. Euro Bilanzsumme) in Villingen-Schwenningen, zum anderen die Volksbank pur mit Sitz in Karlsruhe (knapp 12 Mrd. Euro). Letztere hat eine Reihe von Zusammenschlüssen in vergangenen Jahren hinter sich (s. PLATOW v. 3.8.). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...