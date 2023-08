Nach dem Abverkauf am vergangenen Freitag in zweistellige Kursregionen haben bei der Aktie von Redcare Pharmacy wieder die Bullen das Zepter fest in der Hand. Mit einem Plus von gut 3,5 Prozent zählt der Titel am Donnerstag erneut zu den stärksten Titeln im MDAX. Rückenwind verleiht ein höheres Kursziel von Analystenseite.Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 150 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Thiel stellte in einer am ...

